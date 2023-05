Antonella Viola contro il vino: "Questo è criminale", l'attacco a Bassetti

20 maggio 2023 a

a

a

Antonella Viola si improvvisa ancora nutrizionista. Dopo aver sollevato la polemica, l'immunologa se la prende nuovamente con il vino e contro coloro che lo difendono. "Un nutrizionista che dice che due bicchieri di vino fanno bene, dovrebbe studiare. Un medico che si fa il selfie col bicchiere (è il caso di Matteo Bassetti, ndr) dovrebbe andare a studiare. Politici come Salvini sono stati aggressivi contro di me. Pensiamo alle ragazze che per familiarità hanno un rischio elevato di tumore, con che coraggio diciamo che bere due bicchieri di vino non è un problema? Questo è criminale". Intervistata per Repubblica, la Viola definisce dannosi gli alcolici. "Possiamo decidere di fare eccezioni, ma l'etanolo è cancerogeno, lo sostiene l'Oms".

"Vantaggi enormi". Antonella Viola? Dopo il "no" al vino... a cosa fa lo spot

E pensare che la Viola è la stessa che promuove il digiuno intermittente. "Da un paio di anni ho iniziato a inserire nella mia routine alimentare ore di digiuno e questa è diventata un’abitudine che seguo almeno 4 giorni a settimana". Figuriamoci poi il vino: "Bevo solo un bicchiere nelle occasioni speciali e cerco di inserire 16 ore di digiuno almeno 4 volte a settimana. E mi sento così in forma che ho ripreso ad allenarmi".

"Il vino provoca tumori. Il digiuno? Per 16 ore...": le sparate di Antonella Viola

Una dieta seguita meglio dal marito: "Lui fa la cosa giusta: smettere di mangiare alle quattro di pomeriggio fino alla prima colazione del mattino dopo. Ma io non ci riesco. Per questo, nel libro raccomando di conoscere sé stessi e non stressarsi, ovvero la via dell’equilibrio. Nel mio caso, se smetto di mangiare alle 16, a mezzanotte sono con gli occhi aperti e i crampi allo stomaco. E l’insonnia fa molto peggio del mangiare".