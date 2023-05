Mentana travolge gli eco-teppisti: "A spalare fango ma… "

21 maggio 2023 a

"C'è stata un'incomprensione: dopo il mio invito sono andati a spalare il fango dentro Fontana di Trevi": Enrico Mentana su Facebook ha commentato così l'ultimo blitz degli attivisti di Ultima generazione, che questo pomeriggio hanno gettato del liquido nero, carbone vegetale, in una delle fontane più importanti di Roma al grido di "il nostro paese sta morendo".

Il direttore del TgLa7, nel suo post su Facebook, ha fatto riferimento al suo ultimo messaggio rivolto proprio agli ambientalisti. Un messaggio per cui è stato anche parecchio criticato. Qualche giorno fa, infatti, dopo l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, il giornalista sui suoi canali social aveva scritto: "Che occasione avevano i militanti di Ultima Generazione e di Extinction Rebellion, che lezione avrebbero dato se avessero fatto come gli Angeli del fango che quasi sessant'anni fa, senza social né uffici stampa, si ritrovarono in poche ore a Firenze, venendo da tutta Italia, per dare una mano a spalare fango, ad aiutare chi ne aveva bisogno, a salvare mille opere d'arte e oggetti e libri di inestimabile valore subito dopo l'alluvione del 1966. Dai ragazzi che siete ancora in tempo, meno tangenziali occupate, meno comparsate tv e più sana, ma faticosa, militanza".