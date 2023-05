Francesca Fagnani privatissima su Mentana: "Con me in ascensore..."

24 maggio 2023 a

Sempre restia a parlare della sua relazione, Francesca Fagnani ha deciso di aprirsi. Al centro, ovviamente, la storia d'amore con Enrico Mentana. "Il primo bacio l'ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato". La conduttrice di Belve non ha però nascosto di essere scettica sull'amore. E, alle colonne di Vanity Fair, ha detto: "Io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo".

Con il suo programma finito in prima serata e la sua co-conduzione a Sanremo, la giornalista ha ottenuto grande successo. Eppure guai montarsi la testa. La ricetta? La montagna. "Perché abbassa l’ego delle persone, a partire dal mio". Infine la conduttrice si è soffermata sulla malattia di Michela Murgia, la scrittrice a cui è stato diagnosticato un carcinoma renale, e di Concita De Gregorio, che ha parlato per la prima volta della sua malattia proprio intervistata dalla Fagnani.

"Ammiro la loro forza e la lucidità che hanno di pensare parole così giuste, così profonde per descrivere quello che stanno attraversando. Ma la malattia è la mia paura più grande. Io non riesco nemmeno a pensarmi in quella condizione. È la cosa che mi spaventa di più al mondo".