Giuseppe Cruciani, striscioni degli animalisti: "Fai schifo"

Animalisti contro Giuseppe Cruciani. Il conduttore de La Zanzara è stato preso di mira dopo aver pubblicato un video sui social dove dimostra di aver mangiato carne di orso. "A me gli orsi piacciono vivi, ma anche nel piatto....", è stato il commento che ha scatenato l'ira degli attivisti pro-animali. E così a Soave, in provincia di Verona, gli animalisti del Veneto hanno appeso alcuni striscioni per contestare il giornalista atteso in città per la presentazione del suo nuovo libro. "Servo dei Cacciatori, Cruciani fai schifo", si legge in uno di questi.

Ma non finisce qui, perché non si escludono altre azioni. "Domenica forse ci saranno sorprese", è il messaggio arrivato chiaro e tondo. Così come chiara è arrivata la replica: "Degli animalisti imbecilli, a Soave, hanno messo degli striscioni: 'Cruciani nemico degli animali, servo dei cacciatori'. Io mi vanto di essere amico dei cacciatori e sono a favore della caccia".

Nelle ultime settimane anche il movimento Centopercentoanimalisti aveva colpito, prima la Fontana del Nettuno a Trento, nella quale è stato rovesciato colorante rosso sangue, per poi dirigersi al Casteller (dove si trova al momento l'orsa Jj4, responsabile dell'aggressione mortale ai danni di Andrea Papi) 'armati' di tenaglie.