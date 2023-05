Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani azzera Vauro: "Ammettilo"

12 maggio 2023 a

Si discute di sicurezza e immigrazione a Dritto e Rovescio. A parlarne nel salotto di Paolo Del Debbio su Rete 4, Giuseppe Cruciani e Vauro Senesi. Nella puntata di giovedì 11 maggio, il conduttore radiofonico premette: "Io non dico che i reati vengono fatti solo dagli immigrati clandestini. I reati vengono commessi da tutti. Dopodiché è vero che l'immigrazione clandestina, producendo non posti di lavoro, ma persone che vengono abbandonate a loro stesse in Italia, alla fine succede quel che succede".

Secondo Cruciani "molte persone hanno bisogno di lavorare e sono preda della criminalità organizzata". Un discorso che non fa una piega: "Ammettilo una volta per tutte: l'immigrazione clandestina ha un ruolo importante, in negativo, nella criminalità. Non lo vuoi ammettere? Pazienza".

Ed ecco che il vignattista sorvola. A parlare per lui ci pensa però Brenda, una donna rom che attacca le borseggiatrici: "Per me ogni furto non va bene. Io in 23 anni non ho mai rubato. Mio marito fa il muratore e io faccio la cameriera. Mi sono sempre trovata bene in mezzo a voi". Poi però è arrivata quella che la ragazza definisce "la questione delle borseggiatrici". Ora - spiega - "anche il mio capo storce un po' il naso, al lavoro è un casino".