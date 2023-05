Kate Middleton furibonda: “Camilla ha invitato l'amante"

27 maggio 2023 a

a

a

Archiviata la pratica Harry e Megan Markle, i sudditi di Sua Maestà Carlo III si stanno appassionando al nuovo scandalo di Buckingham Palace: l’Hanbury-gate. Il nome che passa in questi giorni di bocca in bocca e appunto Rosa Hanbury marchesa di Cholmondeley e presunta amante del principe William. A far scoppiare lo scandalo però è stata la Regina Consorte che l'avrebbe invitata alla cerimonia di incoronazione di Carlo all'insaputa di Kate. Camilla non sapeva dei gossip e ingenuamente ha pensato di far bene a invitarla pensando che William e la moglie fossero molto amici di Rose. E lo erano: ma solo fino al 2019, anno durante il quale sono cominciate a circolare le voci di una relazione tra la marchesa ex modella e il principe William. Com'è prassi il Palazzo Reale non ha mai commentato, e quindi forse Camilla davvero non lo sapeva.

"L'amante di William". A pochi metri da Kate... Roba clamorosa in chiesa | Guarda

Fatto sta che la presenza della contessa di Cholmondeley alla cerimonia di incoronazione di Carlo e Camilla ha inevitabilmente riacceso i riflettori sulla presunta liaison. La presenza di Rose Hanbury non è passata inosservata e i tabloid si sono riempiti di foto dei volti imbarazzati dei principi del Galles, che non si sono mai mostrati vicini alla donna. Ingenuità o meno di Camilla, la principessa Kate sarebbe comunque furiosa con lei, tanto che avrebbe deciso di non inchinarsi al momento della sua incoronazione. Secondo quanto riportato dal portale “RadarOnline”, la Regina sarebbe assolutamente pentita e dispiaciuta per quello che è accaduto.