Sallusti travolge la sinistra: "Usano Fazio, Littizzetto e Annunziata? Auguri"

Una batosta senza precedenti quella del Pd alle Comunali. Per Alessandro Sallusti complice la "narrazione tipica della sinistra". In collegamento con Otto e Mezzo nella puntata di lunedì 29 maggio su La7, il direttore di Libero parla di "un risultato non scontato, visto che Repubblica il 16 maggio titolava 'la destra si è fermata". Ma d'altronde "è la narrazione della sinistra". Il motivo è chiaro: "Dovrebbe cambiare narrazione, ogni volta ripetono la parola destra con accezione negativa. Se pensano di usare Fazio, Littizzetto e Annunziata, auguri".

Ma non finisce qui, perché per Sallusti "non si capisce più cos'è la sinistra", è piena di contraddizioni, "non c'è un'identità forte". E alle urne i risultati si vedono. Alle Comunali, non a caso, i dem hanno portato a casa solo la vittoria a Vicenza. Qui il centrosinistra ha strappato la città al centrodestra. Ad avere la meglio Giacomo Possamai che con il 50,54 per cento vince rispetto all'uscente di centrodestra Francesco Rucco al 49,46.

Per il resto il centrodestra si è affermato in cinque capoluoghi su sette andati al ballottaggio, compresi Ancona e Brindisi che prima erano del centrosinistra. "Roccaforti rosse? Non esistono più", ha commentato la stessa Giorgia Meloni soddisfatta.