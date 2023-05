Sondaggio Emg, Berlusconi pareggia Elly Schlein: ecco le cifre

30 maggio 2023 a

Sarà stato un bel risveglio per Silvio Berlusconi se ha visto il sondaggio Emg per Agorà (Rai3) sulla fiducia dei leader. Non solo ha tenuto il suo 31% delle preferenze degli italiani (uno su tre: esattamente come Elly Schlein), ma ha staccato di gran lunga Carlo Calenda, fermo al 21, e ancor più Matteo Renzi, che sta sul 18%. Una bella soddisfazione per il fondatore di Forza Italia reduce da un lunghissimo ricovero in ospedale, che ha tenuto per giorni l’opinione pubblica con il fiato sospeso, e che ora sta svolgendo la sua convalescenza ad Arcore. Convalescenza che non gli ha impedito di contribuire alla campagna elettorale per i ballottaggi e di godersi le vittorie di Ancona e Brindisi, dove il centrodestra ha trionfato ai ballottaggi schierando due candidati a sindaco azzurri.

E forse non è un caso che ieri, fa notare Pietro De Leo sul Tempo, dopo il consiglio federale della Lega in cui è emersa la volontà di guardare alla creazione di un "centrodestra europeo", Matteo Salvini sia corso ad Arcore per incontrare il Cav. "Ho trovato l'amico Silvio in grande forma, al lavoro su tanti dossier, sorridente e determinato", ha detto Salvini dopo il colloquio definito da fonti della Lega "lungo e cordiale". E sempre da via Bellerio filtra che i due leader hanno fatto il punto sui primi sei mesi di governo e, appunto, hanno compiuto un ragionamento preliminare sul futuro in vista delle elezioni europee. Non è un mistero che, nel corso degli anni, Berlusconi abbia più volte espresso a Salvini l’auspicio di un avvicinamento del Ppe. Ora, il tema è chiaramente sul tavolo. E il leader di Forza Italia, anche in questa fase di riscrittura delle dinamiche politiche comunitarie, resta centrale.