Myrta Merlino inchioda Elly Schlein: "Problema da 3° elementare, ma non capisce..."

Il Pd si lecca profondissime ferite dopo i ballottaggi alle amministrative. Sul banco degli imputati, ovviamente, Elly Schlein: la sconfitta è clamorosa, netta, brutale. Il centrodestra ha vinto ovunque, andando ben oltre pronostici ed aspettative. E i dem, ovviamente e come sempre, sono già pronti ad esplodere, nuovamente. La crisi-Pd è insomma il tema politico del giorno. E lo è anche a L'aria che tira, il programma in onda su La7 dove Myrta Merlino apre con una copertina tutta dedicata a Pd e Schlein.

"Disastro, caporetto, anno zero, cappotto. Oggi i giornali a prescindere dalla linea politica si sono sbizzarriti per definire la rovinosa sconfitta del Pd ai ballottaggi delle amministrative. Proprio nel doppio turno, storicamente, il centrosinistra ha sempre prevalso: il centrodestra faceva più fatica a mandare i suoi a votare. Ma questa volta il segnale è massiccio, nazionale, da Nord a Sud: la destra vince ovunque, anche nella ex rossa Toscana", premette la conduttrice.

"E sul banco degli imputati - riprende Myrta Merlino - è finita Elly Schlein: dopo soli due mesi si dice che il vento di novità si è affievolito. Matteo Salvini fa un tweet molto ironico, in cui dice che gli elettori non la hanno vista arrivare, più che altro. Le accuse per la segretaria Pd sono molte: poco presente, pochissimo parlante, ha ignorato il malessere dei riformisti del suo partito, non ha combattuto la partita Rai, non ha difeso Stefano Bonaccini sulla questione del commissario in Emilia Romagna e molte altre", ricorda.

Dunque, la conduttrice de L'aria che tira prende posizione, a sua volta attacca in modo duro, aspro, netto, Elly Schlein. "Molte di queste critiche anche dal mio punto di vista hanno un fondamento. Ma se dovessi indicare una colpa della Schlein, è quella di non imparare dai conti del passato - sottolinea -. Se da una parte ci sono tre partiti forti e uniti alle urne e tu ti presenti da solo, quando mai potrai vincere? È successo a settembre ed è successo ieri. È un problema semplice, da terza elementare, ma le opposizioni al momento non sanno come risolverlo. Ma il problema, temo, è che insieme non hanno molto da dire", conclude una Myrta Merlino assolutamente scatenata.

