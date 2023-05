Elly Schlein? Claudio Cerasa la asfalta: "Molti hashtag, zeru titoli..."

30 maggio 2023 a

Elly Schlein nella bufera dopo l'esito drammatico delle ultime amministrative per il centrosinistra. Una dura critica nei confronti della segretaria del Pd è arrivata anche da Claudio Cerasa, che su Twitter ha scritto: "Comunali in sintesi. Il cdx meno nazionalista non perde voti. Il csx meno moderato non prende voti. Gli elettori indecisi, al ballottaggio, hanno considerato la vittoria della sinistra un guaio più grande rispetto a una vittoria della destra. Schlein: molti hashtag, zeru tituli".

A contestare la leader dem nelle scorse ore anche Antonio Padellaro, che a L'Aria che tira su La7 ha commentato i risultati elettorali con non poco sarcasmo: "Vorrei celebrare la giornata della doppia fortuna: la prima è quella del centrosinistra, visto che per un anno non si andrà più a votare e quindi è salvo; la seconda fortuna è quella della Meloni, che non poteva desiderare un'opposizione migliore o peggiore". E ancora: "Io potrei anche dare dei suggerimenti all'opposizione per fare peggio, per esempio continuare col martirologio dei vari Fabio Fazio, Annunziata e gli altri che stanno per essere crocefissi, una cosa che crea molto dibattito tra la gente, c'è una grande emozione; oppure interrompere un qualsiasi esponente di destra mentre presenta un libro, anche queste sono cose che fanno molto bene al centrosinistra".