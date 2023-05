Elly Schlein demolita anche da Severgnini: “Cosa non riesco a capire”

30 maggio 2023 a

Elly Schlein è stata al centro del dibattito nella puntata di martedì 30 maggio di Otto e Mezzo, su La7. Lilli Gruber ha giustificato tra le righe la debacle della segretaria del Pd, che al primo appuntamento elettorale ha fallito su tutta la linea: “Per lei era una sfida impossibile? Un risultato così misero è colpa sua? Ricordiamo che i candidati non li ha scelti lei, è da soli tre mesi alla segreteria…”.

Tra gli ospiti di serata anche Beppe Severgnini, che ha spiegato perché è “soddisfatto” della Schlein che ha perso le amministrative: “È un paradosso perché tutti parlano di lei. La destra vince le elezioni e si titola sulla Schlein, vuol dire che o è motivo di preoccupazione o è al centro dei pensieri di molti. Tanti nemici, tanto onore anche in politica”. Severgnini ha poi risposto alla domanda della Gruber, che gli ha chiesto se ritiene il Pd della Schlein “troppo radicale”.

“Ho detto da subito che c’è un modo progressista moderati che si sente un po’ tagliato fuori e a cui non parla nessuno - ha dichiarato Severgnini - Renzi e Calenda sono in altre faccende affaccendati, mentre non riesco a capire cosa vuole fare il Pd. A prescindere da questo, la notizia secondo me è che oggi la destra è in crescita anche alle comunali, non che la Schlein fatica dopo tre mesi di segreteria”.