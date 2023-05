Claudia Gerini rischia il linciaggio: "Perché stimo Giorgia Meloni"

31 maggio 2023 a

"Meloni e Schlein sono due donne che portano avanti le loro idee": Claudia Gerini, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca su Rai 3, ha detto la sua sulle leader dei due principali partiti italiani, quello che è al governo e quello che è all'opposizione. In particolare, sulla segretaria del Pd ha detto: "Schlein raccoglie un’eredità difficile, ci vogliono tempo e altre strategie". Il riferimento è alla pesante sconfitta subita dai dem alle ultime amministrative.

Per la premier, invece, la Gerini ha utilizzato solo parole di apprezzamento: "Meloni ha dedicato tutta la sua vita alla politica, la stimo perché ha saputo prendersi i suoi spazi". Un giudizio positivo, insomma. E l'attrice non è l'unica a pensarla in questo modo. Nei giorni scorsi, in un'intervista a La Confessione sul Nove, anche Arisa ha espresso profonda stima per Giorgia Meloni. "Lei mi piace, secondo me lei sui diritti Lgbtq si comporta come una mamma severa e spaventata, è mamma non solo di un figlio ma di tre o quattro e allora deve fare bene per tutti", aveva detto la cantante. Che proprio per questo poi è stata ricoperta di critiche e insulti, tanto da dover essere costretta a rinunciare al Gay Pride. Succederà la stessa cosa alla Gerini ora?