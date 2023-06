Di Maio, il primo giorno nel Golfo Persico? Beccato così: disastro

02 giugno 2023 a

Luigi Di Maio nel mirino di Osho. L'ex ministro del Movimento 5 Stelle è il protagonista della vignetta di Federico Palmaroli. Qui si vede Il fu leader a Cinque Stelle in quello che è il suo nuovo incarico. "Di Maio al primo giorno nel Golfo pubblica tweet in arabo e persiano", è la didascalia. Ed eccolo di fronte al pc mentre pronuncia "Allora...vediamo...Traduttore italiano-arabo: abolirò la povertà". Il riferimento della prima pagina del Tempo è alla frase pronunciata dal balcone di Palazzo Chigi la sera in cui fu approvato il reddito di cittadinanza.

Ad oggi Di Maio, dopo essere stato mandato a casa durante le elezioni, ha una nuova poltrona. Quella di inviato dell'Ue. E proprio sul suo nuovo ruolo si sofferma il suo ultimo tweet: "Pronto e pienamente occupato a impegnarmi con gli Stati membri, le istituzioni dell’Ue e ciascuno dei nostri partner nella regione - ha scritto l’ex leader M5S e vicepremier dal profilo "EUSR_Gulf" - C’è così tanto in gioco e così tanto da fare, attraverso un dialogo sincero e di rispetto reciproco. Per la nostra sicurezza e prosperità condivise". Un messaggio tradotto anche in arabo e in persiano, ma che però non sembra piaciuto a Twitter. Il profilo, infatti, è stato sospeso in tempo record.