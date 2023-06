Lucia Annunziata ferma Calenda: "Rai? Qui non ne parliamo"

04 giugno 2023 a

Guai citare la Rai a Mezz'ora in Più. Ancora una volta Lucia Annunziata ha preferito evitare la polemica. La conduttrice di Rai 3, nella puntata di domenica 4 giugno, di fronte a Carlo Calenda che tentava di riaprire il discorso, ha subito messo le mani avanti: "No, no, in questo spazio non ne parliamo. Ho già detto tutto". E così è stato. Almeno fino a quanto il leader di Azione non ha dovuto salutare la giornalista: "Ringrazio Lucia Annunziata. Questo è stato uno spazio in cui si è potuto parlare, approfondire e discutere seriamente. La ringrazio per il lavoro che ha fatto". Immediata la precisazione: "Grazie, in ogni caso dico che l'elogio non era previsto. Grazie comunque, non era previsto".

Già nei giorni scorsi la conduttrice ha detto di non voler tornare sui motivi del suo addio a Viale Mazzini. "Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni", scriveva nella lettera di dimissioni.

"Vi arrivo - concludeva - perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque".