Guido Crosetto, il video con cui smonta Saviano: "Si informi"

Guido Crosetto replica a Roberto Saviano. Il motivo ormai è noto e riguarda la tesi di Michela Murgia, ripresa dal collega. Per la scrittrice, infatti, al passaggio del Goi del Comsubin alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali ci sarebbe stato un saluto romano e un motto fascista. Nulla di tutto ciò per i militari, ma Saviano difende l'amica. "Riprendo il post di Michela Murgia per segnalare che ieri alla sfilata del 2 giugno è accaduto un episodio inquietante. Stavano marciando gli incursori in basco verde del COMSUBIN quando giunti alla tribuna autorità gridano: DECIMA!". Su Twitter lo scrittore lo definisce un omaggio al corpo militare fascista X Mas! Chi lo ha autorizzato?".

E ancora: "Alla fine del video vedrete la foto del 22enne Ferruccio Nazionale partigiano ucciso dai fascisti della Decima Mas, impiccato in pubblica piazza a Ivrea. Tra i vari numerosi crimini di guerra della Decima, a Crocetta del Montello nel ‘45 torturarono sei partigiani con stracci infuocati usati come frusta. Viene fatto omaggio ai torturatori, resterà in silenzio il ministro della Difesa Crosetto, come sempre". Ma così non è stato.

Il co-fondatore di Fratelli d'Italia non ha atteso molto prima di replicare per le rime: "Si guardi i filmati delle parate degli ultimi decenni e vedrà che il passaggio davanti alla tribuna presidenziale è sempre stato identico in tutto, a quello di quest’anno. Per i COMSUBIN come per gli altri". Da qui la conclusione: "Poi si informi sul significato di quel motto".