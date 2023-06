Aldo Cazzullo, la profezia su Draghi e Meloni: "Tra qualche anno..."

06 giugno 2023 a

Per Aldo Cazzullo "il governo sta fallendo". Il motivo? Il Pnrr. Ospite di Lilli Gruber nella puntata di martedì 6 giugno su La7, il giornalista critica la gestione di Giorgia Meloni e la decisione di limitare il controllo della Corte dei Conti sui soldi europei: "Il governo sul Pnrr sta fallendo. Ma l'italiano medio forse non sa neanche dell'esistenza della Corte dei Conti". E ancora: "In ogni caso il governo non sarà giudicato su questo, ma sull'economia. Temo risultati peggiori".

E proprio in base a questo suo giudizio, ecco che la firma del Corriere della Sera si lascia andare a una profezia: "Draghi ha un buon rapporto con la Meloni perché era l'unica all'opposizione durante il suo esecutivo". Ed ecco che va al sodo: "Non mi stupirei se tra qualche anno questa maggioranza andasse a chiedere di essere aiutata da Draghi, in Europa non comanda Vox".

A cercare di riportare Cazzullo alla realtà ci pensa Lucio Caracciolo, anche lui ospite della Gruber: "Il governo responsabile del cattivo funzionamento del Pnrr? Non credo sia proprio così. Per lo meno non è di questo governo, ma dello Stato. Questo problema lo vediamo in tutti i campi, dato che non abbiamo la capacità di spendere i soldi".