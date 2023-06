Francesca Pascale attacca Meloni e governo? Il suo vero obiettivo

09 giugno 2023 a

Prima Giorgia Meloni, poi Maurizio Gasparri e poi Forza Italia. Tutti sono finiti nel mirino di Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ora legata a Paola Turci. Solo qualche ora fa l'imprenditrice ha nuovamente tuonato contro il premier. Il motivo? Il governatore del Lazio Rocca, di FdI, ha ritirato il patrocinio al Gay Pride: "Come siamo arrivati ad avere un governo di ultra destra? Senza accorgerci. Questa è la paura che a piccoli passi si piombi nell’omofobia. Quando questa maggioranza è accusata di essere omofoba e fascista, è la verità. Il primo tassello è stato di aggredire i bimbi di coppie omogenitoriali".

E ancora: "Il Pride rivendica l’orgoglio omosessuale, cosa c’entra con la maternità surrogata? La Gpa non è tema da Pride. La destra vuole portare lo scontro sulla Gpa perché attecchisce di più. E poi le associazioni cattoliche, come Pro Vita, irrompono, attraverso una visione politica sovranista, sulla libertà altrui". Lei sarà al Pridi di Napoli e "conto anche di andare a Milano. Dove riesco, ci sono".

Quanto basta a sollevare un sospetto. Per Affaritaliani tutto questo attivismo avrebbe un solo scopo: fare la capa degli Lgbtq+. D'altronde da tempo la Pascale scende in piazza con la comunità per rivendicare i loro diritti, senza lesinare critiche al centrodestra.