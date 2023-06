Santoro su Berlusconi: "Mi ha strattonato durante la pubblicità. E mi disse che..."

12 giugno 2023 a

"L’ultima volta che lo hai incontrato in tv è stato dieci anni fa nella trasmissione di La7 Servizio Pubblico, che fece il record di ascolti col 33%": Lilli Gruber lo ha detto a Michele Santoro a Otto e mezzo, ricordando così lo storico scontro con Silvio Berlusconi sul piccolo schermo. Divenne virale, e lo è ancora oggi, lo spezzone della trasmissione in cui il Cav pulisce la sedia dove era seduto Marco Travaglio, pure lui all'epoca ospite di Santoro.

"Avvenne una cosa molto particolare tra me e Berlusconi - ha raccontato Santoro dalla Gruber -. Tra un avversario leale e la persona con la quale stabilisci una sorta di duello si crea un legame. In questo momento la tristezza non è un sentimento soltanto del popolo dei berlusconiani, è un sentimento che sento anche io, che non faccio parte di quel popolo e che l’ho sempre contrastato".

Poi, tornando allo scontro in tv, Santoro ha rivelato: "Fu come Italia-Germania, Berlusconi era molto teso. Tanto che io ero preoccupato per l’andamento della serata. Lui poi è venuto fuori da protagonista quale era, si è preso la sua scena. A un certo punto, in un intervallo pubblicitario mi tirò per la giacca e mi disse 'Michele, ma come ci stiamo divertendo...'. Questo ti dice com’era il personaggio".