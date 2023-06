Santoro, l'aneddoto pazzesco su Berlusconi: "Mentre fa l'amore in auto con la sua donna..."

12 giugno 2023 a

La scomparsa di Silvio Berlusconi domina il dibattito pubblico, in televisione come nei bar. E Lilli Gruber, a Otto e Mezzo in onda su La7, poche ore dopo la morte del Cav riunisce alcuni tra i suoi più grandi oppositori e sostenitori. Tra i primi, presente in studio, ecco Michele Santoro, che di fatto ha costruito lunga parte della sua carriera all'opposizione mediatica contro il leader di Forza Italia.

E quando viene chiamato a raccontare, a modo suo, Berlusconi, Santoro sorprende con un aneddoto. "Berlusconi ha comunque segnato un pezzo di storia del nostro Paese. Una parte dell'Italia lo ricorda con un certo dolore", premette. "Io voglio ricordarlo in una maniera un po' più allegra".

"In una delle tante trasmissioni sul conflitto d'interesse, fastidiosissime per lui - riprende Santoro -, avevo di fronte a me Fedele Confalonieri. Dunque gli chiesi cos'è Berlusconi per gli italiani? E lui mi disse: lei non ha capito niente di Berlusconi. Berlusconi è quel signore che sta alla sera in macchina con la sua fidanzata a fare l'amore. E dunque lui chiede a lei: cara, cosa vedi tu di fronte a noi? E lei: vedo un insieme di sterpi. E lui: no, cara mia, qui nascerà una città. Questo è Berlusconi, mi disse Confalonieri. Una descrizione perfetta. Dunque - aggiunge il teletribuno - Confalonieri aggiunse: ma ho dimenticato un particolare. Quale? Quel campo non era edificabile", conclude Michele Santoro aggiungendo una punta di veleno.

