Meloni distrugge chi insulta Berlusconi: "Lo ricorderemo così", il video che fa la storia

Giorgia Meloni non usa giri di parole. Nel giorno più duro, nel giorno del dolore per la morte di Silvio Berlusconi, sui social (e non solo) la sinistra ha mostrato il volto dell’odio con accuse e veleni sul Cav morto poche ore fa. Un ritornello a cui lo stesso Berlusconi era abituato da tempo, dalla sua discesa in campo. E così proprio il premier ha voluto postare sui suoi profili social una risposta chiara a chi ha insultato il Cav anche davanti alla morte e al dolore dei suoi familiari.

“Gli attacchi non lo hanno mai scomposto – scrive la premier – A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così”. E subito, di fianco, il video in cui il Cav risponde ad alcuni contestatori durante uno dei tanti comizi in questi 30 anni di attività politica: “Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti”. Un video che ha fatto la storia del leader di Forza Italia.

"Quello che gli dobbiamo": la promessa della Meloni a Berlusconi. "E non è facile..."

“Abbiamo anche la contestazione, evviva”, aggiungeva in quell'iconica occasione. E ancora: “Così almeno tutti voi potete capire la differenza fondamentale che c’è tra noi e loro”. “Si sono messi a strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti. Vergogna”. E infine: “Non avete dignità non sapete cos’è la nobiltà d’animo, non sapete cos’è la democrazia, non sapete cos’è la libertà”. Il video postato da Giorgia Meloni in poco tempo è diventato virale. La risposta migliore a chi conosce solo il linguaggio dell’odio.