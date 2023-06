Berlusconi, il necrologio della prima moglie Carla Dall'Oglio: "Che uomo sei stato"

13 giugno 2023 a

Carla Elvira Dall'Oglio, prima moglie di Silvio Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio, ha scritto un commovente messaggio nel necrologio pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera: "Carissimo Silvio, sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme. Un abbraccio infinito".

Carla Elvira, la prima "signora Berlusconi" sposa Silvio il 6 marzo 1965, dopo averlo conosciuto l’anno precedente. Lei ha 24 anni, si scambiano degli sguardi a una fermata del tram vicino alla Stazione Centrale, poco dopo si incontrano di nuovo e da quel momento non si lasciano più. Un anno dopo il matrimonio, arriva Marina, la primogenita del Cavaliere, nel 1969 nasce Pier Silvio. La loro storia d'amore dura circa vent'anni, poi si separano nel 1985. Schiva, riservata, Dall'Oglio non ha mai concesso interviste sulla fine del suo matrimonio con Berlusconi e sulla figura di Veronica Lario (nome d’arte di Miriam Raffaella Bartolini), attrice di cui Berlusconi si invaghisce dopo averla vista in scena al teatro Manzoni. I due si innamorano e e iniziano una convivenza che porterà alla nascita di tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi, e a un matrimonio. Il Cavaliere sposa Veronica, 20 anni più giovane di lui, nel 1990 e la loro storia termina nel 2009 con la richiesta di separazione da parte di Lario.