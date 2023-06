Massimo Giannini non invitato? Comunicato di fuoco: guerra con Maurizio Molinari

13 giugno 2023 a

Strano ma vero Papa Francesco riesce a far litigare qualcuno. Parliamo di Massimo Giannini e Maurizio Molinari, rispettivamente direttore de La Stampa e di Repubblica. Il dramma, tutto consumato all'interno del gruppo Gedi, ha visto al centro il faccia a faccia con Bergoglio. Un incontro di cui Giannini non sarebbe stato avvisato. Uno sgarbo, arriva a definirlo Affaritaliani.it, che racconta anche della successiva vendetta. Ossia l'assenza di Giannini al festival "Repubblica delle Idee", a Bologna, del 9 giugno.

In sostanza, fa un passo indietro il sito d'informazione, il direttore de La Stampa non era stato invitato con Molinari e Concita De Gregorio, insieme a Lucia Annunziata e ad Agnese Pini, direttrice omnicomprensiva, la donna che "fa concorrenza a Padre Pio per la sua ubiquità nei talk show". Il mancato invito ha così provocato le ire di Giannini che ha fatto scrivere al comitato di redazione de La Stampa un comunicato di protesta.

Finita qui? Niente affatto. Il retroscena vuole che Molinari abbia cercato di placare gli animi replicando al cdr: "La mia presenza lunedì mattina in Vaticano non è avvenuta in qualità di direttore responsabile di Repubblica, ma in qualità di direttore editoriale del Gruppo Gedi". Che sia bastato così poco a riportare la calma? Chissà...