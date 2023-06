Prodi, l'amico Piero Gnudi: "Mi ha chiamato piangendo e mi ha detto Flavia è morta"

14 giugno 2023 a

È stato uno dei primi a ricevere la notizia della morte improvvisa di Flavia Franzoni, la moglie di Romano Prodi. L'ha chiamato lo stesso ex presidente del Consiglio in lacrime per dirglielo. Lui è Piero Gnudi - che è stato presidente dell’Iri e dell’Enel, membro del direttivo di Confindustria, consigliere economico nel primo governo Berlusconi e ministro del governo Monti - amico di entrambi. "Romano mi ha telefonato. Me l’ha detto piangendo: È morta Flavia", racconta al Giorno Gnudi, che ha 85 anni ed è da sempre al fianco del Professore. Sia dietro la scrivania, sia in sella all’amatissima bicicletta.

"Mi ha chiamato Romano piangendo, era disperato", ribadisce commosso. "E chi se lo aspettava. In passato aveva avuto qualche problemino di salute, ma lo aveva risolto. Ripeto, Flavia lascia un vuoto enorme per Romano". Del resto, spiega l'amico della coppia, "Flavia è stata ed è l’altra metà della vita di Romano Prodi. Il loro è stato un rapporto straordinario. Sempre, sia nei momenti di grande felicità, sia nei momenti difficili". Non solo, "lui la teneva in grandissima considerazione riguardo alle faccende politiche", racconta Gnudi. "Le dirò di più, i suoi consigli erano molto importanti per Romano". Più delle persone che erano a libro paga per darglieli: "era la sua principale consigliera".