Rita Dalla Chiesa travolge Travaglio: "Ci sono figli e nipoti, meglio tacere"

Tanti, tantissimi, i politici presenti ai funerali di Silvio Berlusconi. Tra questi Rita Dalla Chiesa che proprio di Forza Italia è diventata deputata. "Non avrei mai creduto di dover parlare di ricordi, perché il presidente Berlusconi è sempre presente e continua a esserlo", commenta a margine dell'inizio dei funerali di Stato che si svolgeranno a partire dalle 15 nel Duomo di Milano.

Raggiunta dai cronisti l'ex conduttrice parla di un leader distinto da "grandezza e umiltà: le cose più importanti di questo grande uomo. Si sono capiti ora tutti gli sforzi da lui fatti per mediare, per noi di Forza Italia era una guida molto forte". E dal punto di vista televisivo non è stato da meno, visto che "ho avuto un editore illuminato che ha cambiato la tv completamente e l'ha resa competitiva, voleva che le signore seguissero i nostri programmi dopo pranzo".

Da qui la frecciata a chi come Marco Travaglio e Gad Lerner continua a gettare fango sul Cav, senza mostrare alcun rispetto di fronte alla morte. "Pregherei - tuona - chi sta parlando in questo momento in termini non appropriati di una persona che se ne è appena andata" di non farlo, perché "ci sono figli e nipoti e c’è il ricordo di tutti noi, e un amore popolare incredibile". Per la Dalla Chiesa l'Italia "è piena di persone che continuano ad amarlo e capiscono quello che ha fatto per tutti loro, quindi noi andremo avanti come partito nel nome di Berlusconi". Assieme alla vicecapogruppo, in un giorno difficile per gli azzurri, diversi esponenti del partito: Maurizio Gasparri, Deborah Bergamini, Alessandra Mussolini, Lara Comi e il viceministro delle Imprese e del made in Italy, Valentino Valentini.