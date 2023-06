Mediaset "da scalare". Bomba di Specchia: "Ha chiesto un incontro alla Meloni"

15 giugno 2023 a

Si parlava dell'eredità economica di Silvio Berlusconi nel salotto di Lilli Gruber su La7 ieri sera. Una eredità miliardaria, si stima dai 4 ai 6 miliardi di euro, che riguarderà il futuro di Mediaset e che potrebbe avere mille risvolti anche sul partito da lui fondato in base ai rapporti che si svilupperanno tra i figli. "Bisogna vedere se il pensiero, lo spirito di Silvio Berlusconi li accompagnerà per la via negli anni a venire", dice Francesco Specchia ospite di Otto e mezzo. Il giornalista di Libero rivela però un paio di dettagli inediti di una situazione - quella dell'impero economico del Cav - ancora tutta da definire, visto che l'eredità è inseguita da sette holding e da cinque figli. "Poi c'è il legato a Marta Fascina", puntualizza Specchia: "si parla di 90 milioni di euro ed è molto verosimile".

Quanto alle holding, rivela il nostro inviato che "il grande impero berlusconiano aveva ambizioni con Media Europe, che ha la sua sede in Olanda". "Bisogna vedere se i figli proseguiranno su questa strada. Io so che parte dei figli vuole vendere, mentre Pier Silvio è tenacemente sulla linea di mantenere Mediaset e di volerla espandere". Quindi in questo momento Mediaset non è scalabile, ma" e questa è l'altra notizia che Specchia dà in diretta a Lilli Gruber, "io so che Fontaine, l'amministratore delegato di Bollorè, ha chiesto alla Meloni un appuntamento per spiegare le possibilità di una scalata a Mediaset e farla diventare una sorta di "cavallo di troia" in territorio francese alla vigilia di elezioni che vedrebbero escludere Macron che è il peggior nemico di Bollorè".



"Quindi potrebbe essere una sponda anche politica", spiega Specchia ammettendo però che lui non crede che "Giorgia Meloni avvolta nel patriottismo possa pensare a una soluzione del genere. Io penso che porrà una golden power e quindi l'impossibilità di vendere Mediaset agli stranieri". L'eredità di Berlusconi è inoltre connesso alla vita stessa di Forza Italia: "Bisogna vedere se la famiglia mette mano ai debiti e decide di tenere il partito. Se non lo fa", sottolinea Specchia, "il partito si sfalda e potrebbe papparselo chiunque".