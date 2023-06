Elena Guarnieri demolisce Selvaggia Lucarelli: "Sciacalla, faziosa e ridicola"

16 giugno 2023 a

Elena Guarnieri dopo essere stata sbeffeggiata da Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida passa al contrattacco. La giornalista che ha seguito per il Tg5 in diretta i funerali di Silvio Berlusconi ad un certo punto si è commossa. E in quel momento sono partiti i cori dei tifosi milanisti e dei sostenitori del Cavaliere che hanno cominciato a cantare: "Chi non salta comunista è". Il video è diventato subito virale e la Lucarelli ha pubblicato subito un commento con la faccia indignata, mentre Salamida ha scritto: "Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamento perché inizierà a piangere a dirotto".

Quindi la Guarneri non ci ha visto più e ha risposto: "I giornalisti faziosi. Quelli e quelle che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano, quelle giornaliste pronte a scagliarsi contro gli uomini accusandoli di sessismo, a seconda di chi è la donna sbeffeggiata. Maestre e maestri di giornalismo che inseguendo i like, tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli (entrambi i signori sopra iscritti all’ordine dei giornalisti)". E ancora, commentando Salamida sempre sui social: "Un altro che abbocca ai video tagliati in rete. Un altro che non ha visto la diretta e parla. Ma chi mai potrebbe commuoversi per il coro? Al massimo mettersi a ridere. E ci credete pure. Ridicoli veri".