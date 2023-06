Francesco Specchia inchioda Peter Gomez: "Ma se c'erano 15mila persone"

17 giugno 2023 a

Volano stracci tra Peter Gomez e Francesco Specchia. Accade quanto a In Onda, Concita De Gregorio e David Parenzo tornano su Silvio Berlusconi. Ospite della puntata di sabato 17 giugno, il direttore del fattoquotidiano.it si lascia andare a un paragone tra il leader di Forza Italia e Beppe Grillo. "L'unico paragone - dice - è nella capacità di comunicazione e di interpretare un sentimento, quello di una parte della popolazione".

Ecco poi che Gomez si scalda: "A Grillo viene contestato di aver preso compensi in nero, dall'altra parte abbiamo un signore che ha deciso di pagare la mafia, di avvalersi di un boss. Poi lui pagava i giudici, ma tutto questo non basta per vincere in politica. Non nego la grandezza di Berlusconi, ma il berlusconismo è nelle classi dirigenti, non nei cittadini". Immediata la replica della firma di Libero che, a pochi giorni dai funerali in Duomo, lo incalza: "Ma se c'erano 15 mila persone al funerale", "No, no, è questa la truffa. La piazza era semi-vuota".

Eppure Gomez non spiega che sono state applicate delle severe norme per l'occasione e che la capienza era limitata.Ma Gomez non è il solo a criticare Berlusconi. Subito dopo tocca a Dacia Maraini. Per lei "Berlusconi era un gigante? Sì, nel mettersi in vista e guadagnare soldi era un genio. Ma devi dare un esempio se vuoi governare un esempio. Ha dato un esempio di cinismo, di disprezzo della magistratura.

