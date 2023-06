Littizzetto a Mediaset, Dalla Chiesa: "Non giudico. Ma non scordi una cosa"

20 giugno 2023 a

Luciana Littizzetto potrebbe approdare a Mediaset. Lo scoop di Dagospia fa parecchio discutere, visto e considerato che la comica torinese ha passato anni in Rai e le critiche al centrodestra non sono mancate. E invece, stando a quanto riportato dal sito di Roberto d'Agostino, per la spalla di Fabio Fazio potrebbero aprirsi proprio le porte del Biscione. La Littizzetto pare sarà nella giuria della prossima edizione di Tu sì que vales, al posto di Teo Mammucari.

Ecco allora che sulla questione si sofferma Rita Dalla Chiesa. "Non giudico - premette -. Ognuno è libero di fare quello che vuole. Felice che approdi a Mediaset". Ma la deputata di Forza Italia non si limita a questo. Con un cinguettio l'ex conduttrice non nasconde il proprio auspicio. "Sarà importante, però, la coerenza che dimostrerà ricordandosi di tutte le battute che ha fatto in questi anni sul Presidente Silvio Berlusconi", perché "se la notizia fosse vera andrebbe a lavorare a casa sua".

E sono in tanti a pensarla come lei. "Coerenza per la Luciana è un termine che non esiste", commenta un utente a cui ne fanno eco altri: "Non sono in grado di perdonare certe 'persone'. Fin troppe cose non ripetibili questa tizia ha detto e non solo sul Presidente Berlusconi. Sinceramente io se fossi per la famiglia del caro Presidente, non vorrei una serpe in seno".