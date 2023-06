Elly Schlein, la vignetta brutale del Fatto: "Fai schifo! Ti ammazziamo!"

20 giugno 2023 a

Che Elly Schlein abbia scatenato i dem non è una novità, ma c'è addirittura chi si spinge oltre. Ancora una volta è Il Fatto Quotidiano a estremizzare i malumori interni al Pd. E lo fa con una vignetta a dir poco feroce. Il disegno, apparso nell'edizione di martedì 20 giugno e firmato da Natangelo, vede la neo segretaria parlare di fronte alla direzione nazionale. Così come spiegato nella descrizione della vignetta, dove si legge: "Direzione Pd: duro confronto tra Schlein e l'opposizione interna".

Poi, dagli spalti: "Viva la segretaria". E lei risponde: "Grazie, e chi non è d'accordo con me lo dica molto chiaramente". Un invito che dà il La alle critiche: "Vattene", "Fai schifo", "Ti ammazziamo". A quel punto la Schlein di Natangelo chiede di dirlo "meno chiaramente". Allora "viva la segretaria". Insomma, che l'ex vicepresidente della Regione Emilia-Romagna stia scontentando il partito è sotto gli occhi di tutti.

Prima la scelta di lavorare "autonomamente" alla segreteria del Pd, poi la poca coerenza su temi centrali come l'Ucraina e infine la partecipazione al corteo del Movimento 5 Stelle. Lo stesso corteo in cui Beppe Grillo ha invocato "le brigate di cittadinanza". Motivi, tutti, per cui la leader non sarebbe ben vista tra i dem che arrivano addirittura a rimpiangere Enrico Letta.