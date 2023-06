Oliviero Toscani, l'attacco vergognoso al Cav: "Sì, sono uno di quelli"

22 giugno 2023 a

Niente scuse da Oliviero Toscani che, anzi, contro Silvio Berlusconi rincara anche la dose. Dopo aver ammesso di essere felice della sua morte e aver portato gli organizzatori dell'evento al quale era ospite a dissociarsi, il fotografo ribadisce la sua. "Sì, sono uno di quelli che pensa che Berlusconi sia stato la rovina dell'Italia. Sono felice che non ci sia più, felicissimo". Raggiunto al telefono dall'Adnkronos, conferma e rilancia le affermazioni choc dette a Scampia, quartiere della zona nord di Napoli dove ha inaugurato un'opera composta dai suoi scatti realizzati a cento giovanissimi del quartiere, nell'ambito del progetto "Tutt'egual song' 'e criature".

Per Toscani "la morte di Berlusconi è stata una fortuna per questo paese - tuona ancora - e non sono l'unico a pensarlo. Berlusconi è stato la rovina dell'Italia, in tutto: la sua etica, la sua educazione, il modo di trattare le donne". E di fronte a chi gli ricorda che è stato quattro volte presidente del Consiglio, replica: "Ha avuto la possibilità di avere una maggioranza schiacciante in Parlamento e non è riuscito a fare niente".

Insomma, a suo dire il Cav "non è neanche un grande statista. Ha fatto interessi privati in atto d'ufficio, ha messo le mani dappertutto ma non ha migliorato niente. Se parliamo di Berlusconi all'estero ci prendono in giro, mentre in Italia quando qualcuno muore diventa santo. Ma il tempo mi darà ragione". Se lo dice lui...