Contorocorrente, Senaldi: "Cosa ha dimostrato oggi", la verità sulla Wagner

"La Wagner oggi ha dimostrato una cosa, che in Russia combattono solo loro, questo è un messaggio devastante che non si cancella": Pietro Senaldi lo ha detto in collegamento con Controcorrente, il talk in onda su Rete 4, riferendosi al colpo di Stato della compagnia di mercenari guidata da Prigozhin. Che alla fine, però, grazie alla mediazione del presidente bielorusso Lukashenko, ha accettato di fare marcia indietro. Alla domanda sui ruoli di Italia ed Europa, poi, Senaldi ha sottolineato come sia il nostro Paese che tutto il continente "non possono avere nessun ruolo": "Quello che è successo in Russia e Ucraina ha dimostrato la totale irrilevanza dell'Europa in politica estera. Per quanto riguarda l'Italia, benché si sia mossa bene, non è una potenza militare".

Nelle ultime ore il presidente russo Vladimir Putin avrebbe sentito telefonicamente l'amico Lukashenko e si sarebbe detto "grato" a lui per aver mediato da questa mattina con Prigozhin. Secondo fonti della compagnia Wagner, l’accordo che ha fermato il golpe prevedrebbe — oltre all’indipendenza del gruppo — anche l’allontanamento del ministro della Difesa Shojgu e del capo di stato maggiore Gerasimov, due figure mai piaciute a Prigozhin.