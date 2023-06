Serracchiani, col monopattino contro un'auto: "Ho perso il controllo del mezzo"

25 giugno 2023 a

a

a

Brutto imprevisto per Debora Serracchiani. La deputata del Partito democratico e responsabile Giustizia della segreteria guidata da Elly Schlein è rimasta coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava alla guida di un monopattino. È successo sabato 24 giugno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, poco dopo le ore 19. Lo scontro con un'auto sarebbe avvenuto mentre percorreva la centralissima via Latisana, in prossimità della Banca di Cividale.

La Serracchiani - come riporta il Messaggero Veneto - prima avrebbe perso il controllo del mezzo e poi sarebbe finita contro il cofano di una macchina. “Il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio”, ha fatto sapere l'onorevole. Che poi ha lanciato un appello: "Siate prudenti! Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino. Mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano. Ho perso il controllo del mezzo e il risultato è stata una brutta distorsione al ginocchio". La dem, soccorsa in un primo momento da alcuni turisti, alla fine ha ringraziato chi l'ha aiutata subito in quella situazione: "Devo ringraziare la polizia locale e i sanitari che sono intervenuti con rapidità e professionalità". E infine: “Dopo le prime cure che mi hanno prestato al punto di primo intervento di Lignano, farò altri accertamenti".