Prigozhin, il generale Tricarico: "Quello che certamente sa lo chef di Putin"

26 giugno 2023 a

a

a

Si parla del tentato golpe del gruppo Wagner a Omnibus. Nella puntata di lunedì 26 giugno in onda su La7 è Leonardo Tricarico a dare una sua versione dei fatti. Il generale arriva a paragonare quanto accaduto in Russia per mano di Prigozhin alle Torri gemelle. "Questo dimostra l'incapacità militare di affrontare un pericolo che viene dall'interno, quando si è concentrati su pericoli esterni".

"Molto inusuale". Eurofighter schiantato, il sospetto del generale Tricarico

La rivolta che è arrivata a pochi chilometri da Mosca ha sorpreso lo stesso Tricarico. "Noi non ce lo aspettavamo". Ad aprire le porte all'oligarca russo e ai mercenari "il sistematico attacco alla gerarchia russa" che - a detta dell'ex capo di stato maggiore dell'Aeronautica Militare - ha prodotto risultati, sicuramente Prigozhin sa quanto sia robusta la tenuta morale e gerarchica dell'esercito russo. Anche questo è un fatto che sta giocando un ruolo dirimente". Non solo, perché "Prigozhin si è mosso confidando in una risposta che poi è stata quella che abbiamo visto. Sicuramente la tenuta dell'esercito russo è il ventre molle del Cremlino".

Video su questo argomento "In che condizioni è Putin". La sentenza brutale del generale Tricarico

Tricarico aveva già espresso il suo stupore per la "marcia su Mosca". Il motivo sta tutto nel fatto che "Prigozhin fin dall'inizio dell'invasione ha espresso dissenso verso l'amministrazione militare russa usando toni sempre più duri, ma mai verso Putin. Evidentemente ha giudicato che questa mossa potesse portargli dei vantaggi, magari ha avuto delle soffiate interne con cui gli è stato confermato che l'esercito avrebbe potuto non ubbidire ai suoi comandanti".