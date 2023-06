Paola Belloni? Spunta anche Corrado Formigli: la rete della compagna di Elly Schlein

27 giugno 2023 a

a

a

Per la sua prima uscita pubblica, Paola Belloni, compagna di Elly Schlein, ha scelto il tribunale di Roma, dove sosterrà Roberto Saviano. Quest'ultimo, infatti, deve difendersi oggi dalle accuse di diffamazione ai danni della premier Giorgia Meloni. La Stampa sottolinea come quello della Belloni sia un vero e proprio atto politico, una scelta di campo.

Saviano diffama Meloni e viene processato? E la compagna di Elly Schlein... ora tutto torna

Per lo scrittore napoletano si tratta della quarta udienza. Dietro le accuse piombate su di lui c'è l'espressione "bast***", che Saviano utilizzò per riferirsi a Giorgia Meloni e Matteo Salvini durante una puntata di Piazzapulita su La7 nel dicembre 2020. Lo disse dopo che in trasmissione era stata mostrata un’intervista a una donna migrante il cui figlio Youssef, sei mesi, era annegato in seguito al ribaltamento della barca su cui viaggiavano. Meloni, a differenza di Salvini, decise di querelare.

"Proviamo?". La fidanzata di Elly Schlein e gli insulti alla Marina: cosa spunta

Oggi - come si legge sempre su La Stampa - saranno ascoltate le testimonianze di Corrado Formigli, conduttore di Piazzapulita, e Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, che ha realizzato un rapporto sul linguaggio adottato dai leader in campagna elettorale. All’apertura del processo, il 15 novembre del 2022, andarono a esprimere solidarietà a Saviano Teresa Ciabatti, Sandro Veronesi, Nicola Lagioia, Michela Murgia, Walter Siti, Chiara Valerio, Kasia Smutniak.