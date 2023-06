Mario Giordano asfalta Elly Schlein: "La limonata? Pensi alle cose serie!"

27 giugno 2023 a

Centrodestra pigliatutto, anche il Molise. E Mario Giordano non si risparmia. "È chiaro - esordisce a L'Aria Che Tira nella puntata di martedì 27 giugno su La7 - che se l'opposizione si trova a prendere la limonata ma non fa un comizio insieme e non redige un progetto serio...". Giuseppe Conte ed Elly Schlein sono infatti stati beccati mentre si attovagliavano nel gazebo del bar Hotter, nella piazzetta Palombo a Campobasso, all'ora dell'aperitivo. Proprio mentre "ci sono problemi grandi in questo Paese", prosegue a quel punto Giordano che rincara la dose: "La lettura che dà l'opposizione è debole. Non ci si può mascherare dietro la bandiera dei diritti, spesso strumentalizzando i diritti per coprire le proprie divisioni interne".

Ma sull'economia e la sanità, il giornalista non lesina frecciate neppure al governo. "Anche il centrodestra, che ottiene un risultato clamoroso - tuona in collegamento con Francesco Magnani -, non si può nascondere dietro questo 62 per cento per non dare risposte concrete". Nel mirino per Giordano "quelle frizioni che si sono viste nelle ultime settimane e che rischiano di minare quel clima". Da qui la conclusione: "Se il centrodestra pensa di risolvere tutto con la debolezza dell'opposizione sbaglia. Deve dare risposte ai cittadini e ai suoi elettori che si aspettano cambiamenti concreti rispetto alle promesse elettorali fatte".

Intanto, come detto, il governo porta a casa un'altra Regione. In Molise è vittoria netta di Francesco Roberti, che ha battuto lo sfidante del centrosinistra Roberto Gravina. Insomma, anche la regione più piccola d'Italia conferma l'ottimo stato di salute della maggioranza di Giorgia Meloni.