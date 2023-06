Alessandra Ghisleri si confessa: "La mia peggiore cantonata"

28 giugno 2023 a

a

a

Alessandra Ghisleri, la regina dei sondaggi, direttrice di Euromedia Research si è confessata in una lunga intervista per il giornale diretto da Massimo Giannini durante l'evento "La Stampa è con voi". "Il primo sondaggio lo feci per Gianfranco Funari, che aveva capito il valore della percezione rispetto alla realtà", racconta la Ghisleri. "La domanda da rivolgere agli spettatori di Rete 4 era: come si è alzato stamattina? Poi incontrai Berlusconi e fu la vera svolta".

"Risultati interessanti". Forza Italia, Ghisleri: sondaggio-bomba sul nuovo leader

La sondaggista rivela quindi come ha conosciuto il Cavaliere: "Lavoravo in un istituto di ricerca e lui si serviva già di grandi esperti, ma dopo aver litigato con Bossi si preparava alla cosiddetta 'Grande traversata nel deserto'", ricorda Alessandra Ghisleri. "A 27 anni un mio capo mi portò di sabato a casa di Berlusconi per un incontro improvviso. Ero vestita casual e mi sentivo in imbarazzo. Non avevo il look berlusconiano, diciamo".

Forza Italia mette il turbo: dopo la morte di Berlusconi un balzo da record. E Conte...

Poi è andata come sappiamo. Nella sua carriera però, sottolinea Alessandra Ghisleri non sono mancate le "cantonate". "Sì, tante. La peggiore fu nel 2013, perché non colsi i segnali del passaggio di cinque punti dal Pd al Movimento 5 Stelle", racconta. "Mi mangiai le mani perché a stare più attenti si poteva rilevare, invece mi sono fatta distrarre dal contorno".