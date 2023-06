Sondaggio-Ghisleri, Forza Italia cresce: si sfiora la doppia cifra

16 giugno 2023 a

a

a

Inizia la scalata per Forza Italia. Il giorno dopo i funerali di Silvio Berlusconi, gli azzurri guadagnano più di due punti. A certificarlo il sondaggio di Porta a Porta realizzato da Euromedia Research e relativo al rilevamento sulle intenzioni di voto a livello nazionale dopo la morte del leader. La scomparsa del Cavaliere spinge Forza Italia che guadagna 2,4 punti rispetto all’ultima rilevazione. Quest'ultima datata 26 aprile.

"Più dei magistrati, Veronica Lario": la bomba della Ghisleri su Berlusconi

Così Fi raggiunge addirittura il 9,5 per cento. Intanto anche per gli altri partiti di centrodestra c'è qualche piccolo cambiamento. Fratelli d’Italia rimane primo partito italiano con il 28,8 per cento, ma perde lo 0,2. Segue la forza politica di Giorgia Meloni, il Partito democratici. Dem ed Elly Schlein conquistano il 21,3 per cento (+1,2), seguito dal Movimento 5 Stelle in calo al 15 per cento (-0,7).

Primo clamoroso sondaggio dopo la morte del Cav: dove vola Forza Italia, le cifre

In quinta posizione si piazza poi la Lega. Il Carroccio di Matteo Salvini arriva all’8,7 per cento segnando un -0,8. Tra i fanalini di coda ci sono Azione di Carlo Calenda al 4,1 (-0,4) e Italia Viva di Matteo Renzi al 3,6 per cento (-0,3). I partiti minori invece registrano: Alleanza Verdi e Sinistra un +0,5 e sale al 2,4 per cento, mentre Per l’Italia con Paragone scende al 2 (-0,3). +Europa con Emma Bonino è all’1,9 (-0,2). Chiude Noi Moderati allo 0,5 (-0,1). Alessandra Ghisleri ha anche dato un valore complessivo agli schieramenti: il centrodestra (Fdi-Lega-FI-Noi Moderati) raggiungerebbe il 47,5, mentre il Centrosinistra (Pd-Alleanza Verdi e Sinistra- +Europa) il 25,6 per cento.