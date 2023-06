Mario Draghi, "solo e senza scorta mentre...": Dagospia pubblica tutto, come lo beccano

28 giugno 2023 a

“Mario Draghi è stato beccato a mangiare un po’ di prosciutto (senza Meloni) all’aeroporto di Fiumicino”. È il flash di Dagospia, che ha notato alcuni dettagli sull’ex presidente del Consiglio: “Consuma il frugale pasto solo soletto: intorno a lui né uomini di scorta, né cronisti adoranti. Dove era diretto l’ex premier? Prosegue il suo tour internazionale, tra le cancellerie e convention di grandi banche, in attesa di un nuovo prestigioso incarico?”.

Tra l’altro nelle ultime ore il nome di Draghi è tornato in voga per via della nomina di Francesco Paolo Figliuolo a commissario per l’emergenza in Emilia Romagna. A trasformarlo nel nuovo Mr Wolf nazionale è stato proprio Draghi, che lo ha scelto per risollevare una campagna di vaccinazione anti-Covid che era in una situazione disastrosa. Se in quell’occasione Figliuolo era stato scelto da Draghi, stavolta è stata Giorgia Meloni a volerlo per l’emergenza in Emilia Romagna.

