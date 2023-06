Generale Figliuolo, "ecco chi lo odia": chi minaccia il neo-commissario

28 giugno 2023 a

Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato commissario per l’emergenza in Emilia Romagna. A trasformarlo nel nuovo Mr Wolf nazionale è stato Mario Draghi, come sottolineato da La Repubblica, che nell’edizione odierna ha dedicato un ritratto al generale che si è occupato della campagna di vaccinazione contro il Covid. Odiato dai no-vax per ovvie ragioni, Figliuolo piace però in maniera trasversale al mondo della politica.

Bonaccini ko, Figliuolo commissario in Emilia Romagna: la scelta della Meloni

Il centrodestra lo ha scelto per occuparsi della ricostruzione delle zone colpite in maniera catastrofica dall’alluvione, ma la sinistra non può permettersi di criticarlo, sia per una questione di curriculum che per aver avallato la sua nomina a commissario dei vaccini anti-Covid nell’era di Draghi. Tra l’altro in quell’occasione Giorgia Meloni, che era l’unica ad essere all’opposizione del governo “dei migliori”, riconobbe il cambio di passo di Figliuolo rispetto a Domenico Arcuri, che invece era stato scelto da Giuseppe Conte.

La scorsa estate anche Matteo Salvini aveva sottolineato il valore di Figliuolo, dicendo in piena campagna elettorale che sarebbe servito uno come lui per gestire l’emergenza legata all’immigrazione. Adesso il generale è pronto a occuparsi dell’Emilia Romagna, dopo aver snobbato l’ingresso in politica e scritto invece un libro con Beppe Severgnini “per lasciare traccia - come ha spiegato - di quello che sono: ho vaccinato una grande democrazia”.