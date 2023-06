De Masi, frase agghiacciante: "Alle donne sembra far bene", Timperi ferma tutto

29 giugno 2023 a

Domenico De Masi scatena la polemica. Il sociologo filo-grillino è intervenuto a Uno Mattina Estate, dove con Tiberio Timperi si parla degli italiani che vivono da soli. Il conduttore, infatti, cita un’indagine Istat e spiega che l’11 per cento dei genitori è single. Oltre a De Masi, a commentare la ricerca c'è Laura Sabbadini. "Aumentano le donne anziane che vivono sole", esordisce la statistica che poi spiega: "Si sposano con una alta differenza d’età col proprio marito e hanno una speranza di vita più lunga. Questo significa che passano l’ultima fase da vedove, sole".

Immediata la reazione di De Masi, che in tempo record scatena il web e non solo. "In Italia - dice il sociologo su Rai 1 - abbiamo 800 mila vedovi e 3.5 milioni di vedove. La professoressa non lo ha detto furbescamente, le donne campano quattro anni più dei maschi. È vero che vengono sfruttate, ma sembra quasi che lo sfruttamento faccia bene alla salute". E Timperi tenta di far ragionare l'ospite: "Attenzione a quello che dice".

Ma la Sabbadini sta al gioco: "Vivono più anni, vero, ma in cattiva salute, lo devi aggiungere". A quel punto De Masi rincara la dose: "E volevate pure la buona salute?".Le parole di De Masi, però, non sono passate inosservate, tanto che sui social sono piovute critiche. L'accusa più frequente? "Medioevo time". Insomma, il sociologo vicino al Movimento 5 Stelle l'ha combinata grossa.