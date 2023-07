Nicola Porro, profezia sul futuro di Meloni: "Ecco il punto di svolta"

02 luglio 2023 a

La svolta? Le Europee. Delineando presente e futuro del governo, Nicola Porro si dice certo che non mancheranno sorprese. "L'esecutivo ha tutte le carte in regola per poter garantire. stabilità", premette il conduttore di Quarta Repubblica prima di fare appello alla semplificazione di regole, norme e comportamenti. Per Porro, il governo sta lavorando a "misure di buonsenso ma non rivoluzionarie". D'altronde, spiega raggiunto dal Giornale.it, "abbiamo vincoli di bilancio fortissimi, quindi non è facile. Anzi, forse è addirittura impossibile, visto il debito che ci ritroviamo".

Una cosa però è certa: il premier Giorgia Meloni ha la capacità di cambiare qualcosa. "Il punto di svolta saranno le europee. Saranno ancora più importanti delle politiche. Nel 2024 si deciderà, infatti, se buttare in mare la scandalosa maggioranza Ursula che è stata la peggiore degli ultimi decenni e che ha creato un ambiente ostile alle imprese". E i vantaggi sono sotto gli occhi di tutti.

"Uno - conclude - è esterno, macro. Avremmo cioè un’Europa più liberale e meno socialista, statalista e climatista. Il secondo è nazionale. La vittoria di conservatori e popolari rafforzerebbe la Meloni che oggi non ha un’opposizione parlamentare radicata e strutturata ma solo una potenziale opposizione europea".