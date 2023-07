Ursula von der Leyen, il piano di Biden: "Alla guida della Nato", ecco quando

05 luglio 2023 a

Cambio di ruolo per Usrula von del Leyen. Il presidente della Commissione Ue potrebbe approdare alla guida della Nato dopo aver espletato il suo incarico a Bruxelles. Recentemente è stato prorogato di un anno l'incarico di Jens Stoltenberg, attuale segretario del patto atlantico. Il suo incarico andrebbe a scadere proprio subito dopo le prossime elezioni europee del 2024 e in quel periodo potrebbe scattare il cambio della guardia alla Nato.

A volere fortemente la Von der Leyen alla guida della Nato sarebbe il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Secondo quanto riporta il Telegraph il presidente della Commissione europea è emersa come frontrunner tra le difficoltà per trovare chi raccoglierà il testimone da Jens Stoltenberg. Ieri gli alleati Nato hanno concordato di prorogare di un ulteriore anno il mandato di quest'ultimo, fino al primo ottobre 2024.

La decisione sarà approvata dai capi di Stato e di governo dei Paesi dell'Alleanza al prossimo vertice di Vilnius.Insomma la Von der Leyen potrebbe saltare da una poltrona prestigiosa a un'altra. A quanto pare la sua carriera nella grande diplomazia internazionale non finirà dopo le Europee. Bisognerà attendere ancora qualche mese per capire quale possa essere il futuro della numero uno di Bruxelles. Ma se venissero confermate le indiscrezioni riportate sul Telegraph, per Ursula è pronta una poltrona pesantissima.