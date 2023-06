Morte Berlusconi, furia-Meli: "Niente da aggiungere, vado a lavorare". E lascia lo studio

12 giugno 2023 a

Momenti di gelo a L'aria che tira, su La7. La mattinata ovviamente in studio e nei collegamenti con Myrta Merlino è monopolizzata dalla drammatica notizia arrivata dal San Raffaele di Milano, dove Silvio Berlusconi è morto a 86 anni. Un avvenimento epocale, uno spartiacque nella storia italiana per l'uomo che più di oltre anni ne ha cambiato il corso non solo politico negli ultimi 30 anni, perlomeno.

"Tra i tanti giornali internazionali che hanno fatto vedere, ce n'era uno, non ricordo se il New York Times, che l'ha definito showman - ricorda Alessandro Cecchi Paone, volto storico di Mediaset -. Chiaramente è stata una delle altre grandi forze di Berlusconi che ha portato l'approccio dello spettacolo nella politica. Pensiamo a Reagan, per gli americani era normale aver avuto come presidente un grande attore. Noi abbiamo avuto fino a lui gente di grande testa e terribile noia".



"Per gli americani non fu tanto normale, e Reagan non era un grande attore", interviene Maria Teresa Meli. "Vabbè, magari non ti piaceva", la corregge Cecchi Paone. Palla a Myrta Merlino, che chiede un ulteriore commento alla penna del Corriere della Sera. "No no no, non devo aggiungere nulla - replica secca la Meli, con un sorriso un po' nervoso -. Anzi vi saluto che io devo andare a lavorare". Che se la sia presa a male?