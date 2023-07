Luigi Berlusconi, "ecco la sua foto su WhatsApp": si scatena il sospetto

08 luglio 2023 a

Il fatto che Luigi Berlusconi non sia stato nominato insieme ai suoi fratelli nel terzo testamento dell'ex premier è ormai diventato un giallo. Tra le ipotesi c'è anche quella di una semplice dimenticanza. Ma c'è chi è pronto a scartarla subito dal momento che padre e figlio erano molto legati. Basti pensare che, come riporta Repubblica, "sullo stato di WhatsApp del suo cellulare c’è una foto di lui bambino in braccio al Cavaliere che sorride".

Riferendosi al caso del terzo testamento, persone vicine alla famiglia avrebbero assicurato che si sarebbe trattato solo di un caso, dovuto al momento drammatico che l’imprenditore stava vivendo prima del ricovero al San Raffaele. L'ex premier, infatti, scrisse: "Se non dovessi tornare".

Nel documento in questione, che contiene 15 righe scritte a mano, Berlusconi si rivolge solo a Marina, Pier Silvio, Barbara ed Eleonora, chiedendo loro di "prendersi cura" del fratello Paolo e della compagna Marta Fascina, a cui ha lasciato 100 milioni a testa; e dell’amico Marcello Dell’Utri, a cui invece ha lasciato 30 milioni - lasciti da pagare attingendo "dalle vostre eredità di tutti i miei beni" - ricordando "il bene che gli ho voluto, e che loro hanno voluto a me".