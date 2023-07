Silvio Berlusconi, impensabile al Circo Massimo: chi gli dedica due canzioni

10 luglio 2023 a

Da "patriarca della politica italiana" a "portavoce di Putin"; ma anche "imprenditore geniale", "controverso", "divisivo": la morte di Silvio Berlusconi è stata data dalla stampa estera con estremo risalto. Del resto il Cav è stato uno dei politici italiani più conosciuti al mondo: "il primo della sua specie" ha scritto Oliver Meiler sulla stampa tedesca. "Ha spesso sedotto gli italiani, loro lo hanno quasi sempre perdonato". Alle grandi virtù come astuzia, intraprendenza, intelligenza e carisma, sono state messe di controcanto il conflitto di interesse, i legami poco chiari con mafia e massoneria, ma per molti prevalgono le prime.

In questo contesto si inserisce l'inatteso tributo dei Guns n' Roses a Berlusconi durante il concerto che ieri sera ha infiammato il Circo Massimo a Roma. Due canzoni sono state dedicate proprio al fondatore di Forza Italia da una delle ultime grandi band del rock n' roll a cavallo tra i due millenni. Il frontman Axl Rose ha sorpreso il pubblico spiegando che Pretty tied up - brano contenuto in Use Your Illusion II - che si apprestava a cantare era un omaggio a Berlusconi e ai "bunga bunga party". La seconda canzone è stato invece un vero e proprio gesto di rispetto, di ossequio. Axl Rose gli ha infatti dedicato la leggendaria Knockin’ on Heaven’s Door, bussando alla porta del Paradiso: cover di Bob Dylan anche questa contenuta in Use your illusioni II e uno dei cavalli di battaglia della band californiana. Applausi.