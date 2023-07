Filippo Facci, Guido Crosetto: "Perché questa storia mi inquieta"

11 luglio 2023 a

"Un applauso al coraggio di Mattia Feltri che oggi racconta chi è (lo conosce da anni) Filippo Facci": Guido Crosetto lo scrive su Twitter riferendosi all'articolo in cui il vicedirettore de La Stampa difende il giornalista finito nella bufera per alcune sue uscite poco dopo l'annuncio di una sua striscia quotidiana su Rai 2.

"Uso il termine 'coraggio' con tristezza - ha aggiunto il ministro della Difesa nel suo tweet - perché il fatto che in Italia ne occorra per difendere la verità contro un racconto strumentale, inventato per fare polemica, mi inquieta". Nel suo articolo, Feltri scrive: "A causa di una sua molto infelice frase contenuta in un articolo di sabato, il Pd ha lanciato un’operazione militare speciale, con moltitudini digitali al seguito, per liberare l’Italia da un fascio e non solo, pure razzista e sessista. È la tragedia buffa dei nostri tempi".

Intanto il Consiglio di amministrazione della Rai si è riunito oggi per approvare i Piani di produzione e trasmissione per i Palinsesti 2023 e sulla striscia quotidiana che precede il Tg2 da affidare a Facci l’amministratore delegato Roberto Sergio ha comunicato l’intenzione di assumere una decisione in tempi brevi, tenendo conto del dibattito consiliare.