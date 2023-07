Carola Rackete? Altro che paladina dei migranti: ecco cosa fa oggi

15 luglio 2023 a

Nuova vita per Carola Rackete. L'ex capitana della ong Sea Watch è stata "volontaria solo per sei mesi" e oggi viaggia per l'Antartide e non solo. La paladina dei migranti, che solo quattro anni fa forzò il blocco ordinato dal ministro leghista Matteo Salvini, ora si dà alle spedizioni. Dopo il diploma di scuola nautica a Brema, e la laurea in conservazione della natura presa vicino Liverpool, Carola è tornata in Antartide. Come svelato dal settimanale Oggi la Rackete è partita lo scorso febbraio, per accompagnare una missione di ricerca dell’Istituto Alfred Wegener e dell’Università di Amburgo nel suo nono viaggio al polo Sud.

Ma non finisce qui, perché prima di salpare ha dato vita a un podcast in cinque episodi. Il fine? Raccontare le lotte delle comunità indigene del Sud del mondo, contro le nuove forme di neocolonialismo e per una maggiore giustizia climatica. Ma non solo, perché tra i numerosi viaggi ecco che c'è anche quello in Argentina. Qui Carola si è diretta per documentare come l’industria petrolifera avveleni le falde d’acqua del Rio Negro.

Solo due settimane fa il Senato ha deciso di non procedere contro Salvini accusato di diffamazione aggravata nei confronti della stessa Rackete. All'epoca dei fatti, con Salvini titolare del Viminale, ci fu un lungo braccio di ferro tra i due. Qui il leader della Lega definì sui social la 34enne "sbruffoncella che fa politica sulla pelle di qualche decina di migranti" e "ricca tedesca fuorilegge". D'altronde aveva appena speronato una motovedetta della Finanza.