Luciana Littizzetto, paura durante le riprese: "Morsa da un ragno violino"

15 luglio 2023 a

a

a

Attimi di paura per Luciana Littizzetto che è stata morsa da un ragno violino. È accaduto proprio durante le riprese del promo di Che Tempo che Fa. Promo girato in riva a un fiume. La trasmissione, ora in onda sul Nove, vede la comica torinese e Fabio Fazio traslocare. Dopo aver lasciato la Rai i due hanno firmato con Discovery, sbarcando quindi per la prossima stagione sul Nove.

"A te regalo ciò che resta della mia gioventù": clamoroso, chi porta Fabio Fazio a Discovery

A raccontare la spiacevole vicenda è stata la diretta interessata. E non sono mancate battute. "Pensa, povera bestia!", ha commentato Fazio mentre non è mancata la replica della Littizzetto: "Vi rendete conto com’è stare con lui?". Eppure in più di un utente non avrebbe preso bene l'uscita del conduttore. Tanti infatti i casi di cronaca in cui diverse persone muoiono dopo il morso del ragno. Quest'ultimo è indolore ma al contempo molto velenoso, è difficile da percepire: non si sente niente inizialmente sembra un normale puntura di zanzara. Il dolore esce solamente dopo qualche ora o addirittura entro due giorni dalla puntura.

Video su questo argomento Fabio Fazio frigna ancora: "Libertà fondamentale"

Tra i sintomi irritazione, arrossamento, gonfiore, comparsa di eritemi, bruciore e formicolio, prurito, dolore di tipo urente, gonfiore e arrossamento, prurito, bruciore e formicolio, diminuzione della sensibilità nell'area colpita, febbre alta, nausea e vomito, brividi, mialgia e artralgia, mal di testa, emolisi e trombocitopenia.