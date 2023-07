Luciana Littizzetto, la minaccia in quattro parole: "Penso proprio di sì"

Roberto Tortora 14 luglio 2023 a

Nuova vita per Luciana Littizzetto, sbarcata su Discovery con tutto il carrozzone di Che Tempo Che Fa e subito prime stilettate alla Rai: “Siamo sempre noi, ma abbiamo traslocato in una casa diversa. Rappresentiamo una consuetudine consolidata, però siamo andati dove c’è un’aria di libertà e di novità. E insomma direi che è un upgrade. Le trincee - prosegue la comica piemontese - le chiusure, le zone franche in cui uno si barrica per difendersi non portano per niente bene. Porta bene l’apertura. L’inclusione, l’andare dove ti pare in base a quello che sai e vuoi fare in quel momento”.

Ci si attende, dunque, un’edizione di Che Tempo Che Fa più sbarazzina e con meno paletti imposti dalla tv di Stato e lo conferma anche la Littizzetto: “Penso proprio di sì, intanto aiuta l’atmosfera generale, un approccio più sereno. Non è che in passato abbia mai ricevuto censure vere e proprie, però qualcuno ogni tanto si lamentava. Adesso voglio stare tranquilla. E voglio divertirmi.Leggera e senza remore”. Qudno le chiedono se dobbiamo aspettarci se al Nove troverà ancora meno limiti, la comica torinese risponde con quattro semplici paroline: "Penso proprio di sì". Quasi fosse una sorta di minaccia...

A chi le rimprovera il suo approdo a Mediaset, nel cast di Tu Si Que Vales, lei risponde così: “Non c’è niente di insolito, non ho mai avuto un’esclusiva con Fabio e ho sempre scelto di andare dove mi chiamano e dove posso fare le cose che mi divertono e di cui sono capace. Maria De Filippi, con cui ho grande confidenza, me lo ha proposto mesi fa. Stiamo registrando in questi giorni, il mio impegno è completamente diverso da quello di Che tempo che fa. E poi lavoro con Gerry Scotti che è un’istituzione televisiva, con Rudy Zerbi che è fantastico e con Sabrina Ferilli che ho già incontrato su Prime per Dinner Club. A Mediaset lavoro da una vita. Dai tempi di Ciro, immaginatevi un po’”. Mamma Rai sembra già un ricordo lontano, lei chiosa con distacco: “Diciamo che, dopo un matrimonio così lungo voglio provare la vita da single. Mica ci tengo a fidanzarmi subito con un altro, andiamo a vedere che cosa succede altrove”.