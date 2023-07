Meloni e Berlusconi, veleno di De Angelis: "Una figurina, da mo' che se l'è dimenticato"

18 luglio 2023 a

Per Alessandro De Angelis "la Meloni dice il minimo sindacale". Al centro, a In Onda nella puntata di martedì 18 luglio su La7, la sentenza che condanna Patrick Zaki a tre anni di carcere in Egitto. Il giornalista, e volto di La7, contesta al premier la colpa di aver detto "troppo poco". Eppure per Claudio Cerasa e Fiorenza Sarzanini, la volontà del governo sarebbe quella di riportare lo studente, laureatosi a Bologna, in Italia attraverso la grazia. "Il motivo per cui non si è sbilanciata secondo me è questo", smentisce la Sarzanini le parole del collega.

Eppure De Angelis continua a gettare fango sul governo. Anche quando il dibattito vira sulla decisione del presidente del Consiglio di disertare la fiaccolata per Borsellino a causa del rischio delle contestazioni.

"Mi ha colpito quello che è successo nel 2010 in pieno governo Berlusconi, quando ci furono le contestazioni placate da Fini che sulla legalità ha rotto con Berlusconi. Borsellino è diventata una figurina, da mo' che se l'è dimenticato la Meloni. Per lungo tempo lei non si è mai smarcata dal leader di Forza Italia. C'è una incongruenza di fondo". Insomma, ancora una volta De Angelis mette in dubbio le reali intenzioni del premier.